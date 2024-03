Julián Quiñones quiere ganarle "sea como sea" a Estados Unidos en la final de la Concacaf Nations League

El delantero de la Selección Mexicana, Julián Quiñones, lo tiene claro se le tiene que ganar a Estados Unidos "como sea" en el duelo correspondiente a la final de la Concacaf Nations League.

Tras la semifinal contra Panamá, Quiñones recordó que en este tipo de duelos, lo que vale es salir victorioso sin importar la forma.

“Me ha tocado mucho desde afuera. Ahorita me toca vivirlo. Creo que siempre lo he dicho que, esos clásicos, se ganan sea como sea. Se tienen que ganar y ahorita estoy acá, con la Selección, y es lo que más quiero, a mí me gusta mucho jugar este tipo de partidos y esperemos hacerlo de la gran forma en la final”, mencionó Quiñones.

Además, el futbolista aceptó que en el partido de semifinales ante Panamá se sufrió "de más". Sin embargo, pudieron salir con el brazo en algo.

“La verdad que teníamos una Selección muy fuerte que venía a todo, que presionaba, que atacaba, que volvía duro en cada balón dividido, iba con todo y eso se nos complicó en un momento, pero después supimos manejar el partido, gracias a Dios tuvimos la contundencia y la solidez abajo que era lo importante y así fue fue como fuimos alejándonos del partido”.

Sobre el primer gol que consiguió con la Selección y que fue ante los "canaleros", se sintió contento por ese momento.

“Muy feliz, la verdad es un sentimiento que ahorita no podría describir con palabras. Han sido años de lucha y hoy se me dio la oportunidad de jugar como titular y anotar gol, todo el trabajo, toda la lucha y hoy se me cumplió. Ahora esperamos seguir manteniéndonos así, no solo llegar hasta aquí sino seguir escalando y darle para adelante”, cerró.

Lee también La Selección Mexicana sufre una baja para enfrentar a Estados Unidos; dos jugadores más, en duda