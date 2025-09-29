Más Información

Gran Premio de Singapur: Fechas y horarios para ver EN VIVO carrera de Fórmula 1

NFL: Tyreek Hill sufre escalofriante lesión en el partido entre los Dolphins de Miami y los Jets de Nueva York

Liga MX: Fallece a los 77 años Javier Sánchez Galindo, el multicampeón del futbol mexicano

América intentó fichar a Jacqueline Ovalle en dos ocasiones

Televisa se posiciona como líder de audiencia en la Liga MX con 23.2 millones de televidentes en dos partidos

La Fórmula 1 llega al circuito urbano de Marina Bay para el Gran Premio de Singapur que representa la fecha número 18 de la temporada, luego de una una emocionante carrera en Bakú.

El GP de Azerbaiyán trajo una nueva victoria para Max Verstappen, quien por primera vez en la campaña logró sumar dos triunfos de forma consecutiva, y así llegar a cuatro en lo que va de la temporada.

George Russell alcanzó el segundo lugar para lograr su sexto podio de la temporada. Carlos Sainz Jr. fue el piloto que acaparó el tercer puesto de la carrera, consiguiendo así subirse por primera vez en la campaña.

Una de las grandes sorpresas fue Liam Lawson, quien logró su posicionamiento más alto de su carrera en la Fórmula 1 al terminar quinto, y de esta forma llegar a 30 puntos en la temporada.

Quien tuvo un día de pesadilla fue Oscar Piastri, actual líder de la F1, pues en la clasificación estrelló su auto contra un muro, algo que volvió a repetir en la carrera ocasionando que no pudiera terminarla. Sin embargo, ese resultado no evitó que siguiera en la punta del campeonato.

Tras este incidente, se le abrió una gran posibilidad para Lando Norris de recortar la distancia con su compañero de McLaren. El inglés terminó la carrera en la séptima posición, y de esta forma se colocó a 25 unidades de Piastri.

Fechas y horarios para ver el Gran Premio de Singapur 2025

  • Práctica libre 1 / viernes 3 de octubre / 3:30 horas
  • Práctica libre 2 / viernes 3 de octubre / 7:00 horas
  • Práctica libre 3 / sábado 4 de octubre / 3:30 horas
  • Clasificación / sábado 4 de octubre / 7:00 horas
  • Carrera / domingo 5 de octubre / 6:00 horas

