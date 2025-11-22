Más Información

Gran Premio de Las Vegas: Horario y canal para ver EN VIVO carrera de F1, HOY, sábado 22 de noviembre

Luccas Cassity se ilusiona con conquistar el Surf Open Cerritos 2025: “Sería algo de otro mundo”

Lucha Libre AAA: Horario y canales para ver EN VIVO la función de este sábado 22 de noviembre en Ciudad de México

Juan "El Güerito de Tepito" se presenta con victoria en el boxeo profesional; se impone por decisión unánime a Barker Ssewanyana

Helmut Marko no suelta a Checo Pérez; revela la razón por la que no ha conquistado un campeonato

Este sábado se corre el Gran Premio de Las Vegas, que representa la vigesimosegunda fecha de la temporada 2025 de la , donde Lando Norris buscará seguir acercándose a su primer campeonato mundial de la categoría.

El inglés de McLaren consiguió el viernes la pole position, por lo que estará largando desde la primera posición en la carrera del fin de semana. La tarea de Norris de aguantar en la largada luce complicada, ya que detrás de él saldrá Max Verstappen, quien buscará arrebatarle el primer puesto de inmediato.

En el tercer lugar de la parrilla aparece Carlos Sainz, luego de haber hecho un extraordinario trabajo a bordo de su Williams. El español se había colocado en la primera posición tras una increíble vuelta en el cierre de la clasificación, pero su excompañero Norris le arrebató esa primer puesto.

Por su parte, Oscar Piastri, que se encuentra en la pelea por el título de Fórmula 1, arrancará en la quinta plaza de la parrilla. El australiano sigue con la misión de evitar el coronamiento de su compañero de equipo y tratando de recuperar el primer lugar de la clasificación.

Lando arriba a esta fecha con 24 puntos de ventaja sobre Piastri y a 49 de Verstappen, quien sigue en la pelea por su quinto título, pero eso luce complicado de conseguir.

¿A qué hora y dónde ver EN VIVO el Gran Premio de Las Vegas?

  • Fecha: sábado 22 de noviembre
  • Horario: 22:00 horas del centro de México
  • Transmisión: Sky Sports y F1TV

