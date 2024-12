Gobernador de Jalisco "promete" que Chivas ganará en su sexenio; este es su mensaje para Amaury Vergara

Existe una promesa para que Chivas vuelva a coronarse en el balompié mexicano. Y no son palabras que nacieron en el seno rojiblanco, en realidad, son del gobernador de Jalisco: Pablo Lemus, quien no dudó en enviarle un contundente mensaje a Amaury Vergara: "En mi sexenio, los campeonatos de Chivas van a regresar".

Las declaraciones del funcionario se dieron en su toma de posesión, donde se dio unos momentos para hablar de la situación actual del Chivas. Y recordó que, cuando fue presidente municipal de Guadalajara, "consiguió" el bicampeonato de Atlas, por lo que está a la espera de conseguir lo mismo con el "Rebaño Sagrado".

"Unos chavos, me dijeron: ¡Atlas, Atlas! Les dije, si me hacen presidente municipal de Guadalajara, voy a hacer campeón al Atlas. Me dijeron: ‘70 años, ¿cómo cree?’ Eso fue en mayo, pero el 12 de diciembre, el Atlas fue campeón y después, bicampeón. ¿No qué no?", platicó en el evento masivo.

Si bien no tuvieron un desempeño deseado, la directiva de Chivas quiere "dejar atrás" el Apertura 2024, donde cayeron en el Play-In que disputaron ante, precisamente, Atlas.

Y por lo mismo, tienen su atención centrada en el Clausura 2025. Con el estratega español, Óscar García, en el "timón" buscarán darle vuelta a la mala racha que les ha acompañado recientemente.

Ya el propio Amaury Vegara prometió que "habría noticias en Chivas".

Esto es lo que le espera a Chivas antes de que empiece el Clausura 2025

Entre promesas, el "Rebaño Sagrado" vivirá una pretemporada movida.

Chivas, en lo que será el debut de Óscar García, se enfrentará a equipos como Mineros y Jaiba Brava, además de que vivirán un torneo amistoso entre el resto de los equipos jaliscienses: Leones Negros, Atlas y el campeón de la Liga de Expansión, Tapatío.