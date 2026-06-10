La edición 23 de la Copa del Mundo no ha estado exenta de polémicas y escándalos políticos. Los conflictos entre Irán y Estados Unidos forzaron al país asiático a cambiar la sede de su concentración, por lo que sus jugadores han sufrido en el proceso de visado para ingresar a Norteamérica. Situación similar a que sufrió el árbitro somalí Omar Artan, quien no podrá cumplir su sueño de dirigir un partido mundialista.

Sin embargo, Gianni Infantino, en su conferencia de prensa inaugural de la Copa del Mundo, se mostró feliz por tener a Irán presente en este Mundial y presumió su rol en la negociación.

“Esto es el espíritu del futbol: la gente debería enfocarse en los partidos. Así que estoy feliz de que logramos que Irán juegue esta Copa del Mundo. Estoy orgulloso y agradecido con la organización de los tres países por haber cooperado”, mencionó. “Logramos que Irán juegue en Estados Unidos y no sé quién más podría haberlo logrado”, agregó.

Mientras tanto, ‘Los Príncipes de Persia’ concentran en Tijuana, al norte del país, a la espera de su debut el próximo 15 de junio contra Nueva Zelanda en Los Ángeles.

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Selección de Irán llega a Tijuana, México, para el Mundial de 2026 - Foto: AP

Por otro lado, al ser cuestionado sobre la ausencia del árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, a quien Estados Unidos le prohibió la entrada al país a pesar de contar con visado en regla, Infantino mencionó que “es desafortunado lo que pasó, pero no podemos controlar todo. No somos los reyes del mundo. Somos una organización deportiva que intenta hacer lo mejor que puede”.

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Infantino destacó que en los meses previos al Mundial gestionó que algunos países africanos tengan rápido acceso a las visas y que “eso no lo ha hecho ningún gobernador, sólo nosotros por nuestros aficionados” y concluyó que “a veces es bueno relajarse, no podemos con todo, y gritar es lo contrario a buscar una solución. Créanme o no, pero siempre buscamos soluciones”.

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