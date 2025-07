Gaby Cortez, mamá y campeona; así conquistó los 10K de Guachochi

Con una sonrisa y los brazos en alto, Gabriela Cortez cruzó la meta en Guachochi como la ganadora absoluta de los 10 kilómetros femeniles. Originaria de Cuauhtémoc, Chihuahua, detuvo el cronómetro en 47:04 y celebró con la cinta en la cintura como muestra de su triunfo.

Rosa Amelia Corrales Cleto, corredora local, terminó en segundo lugar, mientras que Juana ocupó la tercera posición. A pesar de la lluvia, la emoción se apoderó del ambiente con cada atleta cruzando la meta entre aplausos y gritos de aliento.

Para Gaby, el primer lugar fue una sorpresa. “La verdad te soy bien sincera, no (esperaba ganar la competencia)… me tocó a mí”, reconoció con humildad.

Su preparación no ha sido sencilla. Entre el trabajo, el hogar y el papel de madre, Gabriela ha aprendido a robarle minutos al día para entrenar. “Híjole, la verdad es que es bien difícil porque cuando eres mamá, ama de casa y empleada pues no tienes mucho tiempo. Quisieras que el día todavía tuviera más horas pero pues, la verdad, tengo una familia que me apoya mucho y también mis niños, entonces pues, logramos acomodar tiempecitos para que yo pueda salir de cierta manera a prepararme”.

Su amor por correr viene desde la preparatoria. Aunque pausó un tiempo por la maternidad, el atletismo sigue siendo parte de ella. “Es como un vicio, es muy difícil de dejar”, confiesa con una risa sincera, demostrando que su pasión se mantiene intacta.

Por ahora, no contempla participar en el Ultramaratón de los Cañones, pero sí correrá los 21 kilómetros el próximo domingo. “Quiero participar en el 21 km porque pues me gustan mucho las distancias largas, pero siento que mi mente no estaría preparada para correr tanto tiempo”.

Su meta va más allá del podio. Quiere inspirar a sus hijos a través del deporte. “Quiero que ellos sigan mis pasos porque el deporte pues es una rama que te ayuda a salir adelante y te abre muchas puertas. Yo quiero que ellos desde chiquitos tengan esta costumbre de que el deporte lo vean como un hábito”

Y aunque no se fijó en el tiempo exacto al llegar, la victoria quedó grabada en su memoria. “La verdad ni me fijé cuánto tiempo hice, te soy bien sincera, sí tengo que ir a checarlo”, dijo entre risas.

