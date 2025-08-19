Gabriela Agúndez y Alejandra Estudillo aplauden a la nueva generación de clavadistas; reconocen el liderazgo de Osmar Olvera

Con Osmar Olvera al frente, la delegación mexicana desafió límites, rompió marcas y emocionó al mundo con su entrega y precisión en la alberca, durante el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos Singapur 2025.

El resultado histórico del equipo nacional (ocho medallas) fue recordado por las clavadistas Alejandra Estudillo y Gabriela Agúndez, quienes hablaron del desarrollo de la nueva generación y la importancia de contar en el equipo con un referente como Osmar.

“Osmar es inspiración, es un gran atleta, ha trabajado mucho, y se nota. Verlo lograr grandes cosas nos hace más fuertes y pensar que nosotros también podemos hacer historia. Es bonito tener a un líder que puede hacer el cambio; eso nos impulsa a obtener mejores resultados”, mencionó Estudillo, en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

Alejandra, quien vivió su primera experiencia olímpica en París 2024, añadió que una de las claves que tiene el equipo para destacar a nivel internacional es la comunicación, además de que todos tienen hambre de triunfo.

“Somos muy competitivos y queremos triunfar en las pruebas. Hay mucho esfuerzo; siempre nos damos consejos, y eso nos hace crecer como Selección. Todos queremos hacer la diferencia”, dijo.

Con el antecedente de lo ocurrido en tierras asiáticas y la experiencia de múltiples competencias, Agúndez reiteró su orgullo y disposición para seguir sumando al grupo, apoyando a los más jóvenes, para que puedan alcanzar su máximo potencial.