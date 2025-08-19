Alejandra Estudillo pone la mente en una presea en Los Ángeles 2028; "Me voy a esforzar y esa llama no se apagará"

Alejandra Estudillo llegó a los Juegos Olímpicos París 2024 en el último momento, gracias a una reasignación de plazas, tras su actuación en el Campeonato Mundial de Natación en Doha, una oportunidad que aprovechó al máximo.

La mexicana se plantó con seguridad en la prueba de trampolín de tres metros individual, terminando en el quinto lugar, recuerdo que sigue fresco en la memoria de quien aspira a repetir la participación, pero con una presea.

“Sé que quiero otros Juegos y una medalla, como todos. Esa mentalidad me ayuda a creer. Hoy, tengo dos medallas mundiales en las manos, pero ahora quiero tres o cuatro. Me voy a esforzar y esa llama no se apagará”, comentó.

La originaria de Ixtacomitán, Chiapas, recordó uno de los momentos que la marcaron en tierras francesas: Ver a su madre esperarla fuera del Centro Acuático, agradeciéndole por su esfuerzo y guía en cada etapa de su vida.

“Mis papás son lo máximo, son las personas que más han estado en todas las locuras; ellos son todo. Me dan seguridad, calma y paz. Sé que todos los regaños han sido para bien. Que compartan el sueño conmigo lo es todo”, reveló.

Estudillo agregó que buscará mejorar y, de la mano de su compleja lista de clavados, subir al podio en las siguientes competencias del ciclo olímpico.