Cuando Alejandra Orozco anunció su retiro de los clavados, tras los Juegos Olímpicos París 2024, no sólo se cerró un capítulo en la historia del deporte mexicano, también abrió una gran interrogante sobre el futuro de Gabriela Agúndez, su compañera en sincronizados.

Una duda que no tardó mucho en ser despejada. Apareció una nueva figura: Alejandra Estudillo, joven talentosa y con determinación, quien aceptó el reto.

La nueva dupla, que lleva menos de un año junta, ya ha regalado al país importantes resultados, como la plata en el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos en Singapur. La gran meta son los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

“Ha sido un proceso de adaptación, conocernos dentro y fuera de la alberca. Con el paso de los meses, hemos logrado conectar, entendernos y saber que compartimos un sueño: Los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028. Las dos tenemos la disposición para dejarlo todo en las competencias... Le ponemos mucha pasión”, comentó Agúndez, para EL UNIVERSAL Deportes.

“Admiro su resiliencia y disciplina. Ella se levanta de las lesiones y siempre mantiene la calma en las competencias. Es algo que valoro y se lo dije en Singapur. Las dos estamos dispuestas a lo que sea con tal de dar resultados; estamos siempre en crecimiento”, dijo Estudillo.

Las palabras de Ale, quien compartió delegación con Agúndez en tierras francesas, fueron respondidas por la experimentada clavadista, quien elogió a su compañera por siempre dar el extra.