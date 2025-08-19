Gabriela Agúndez acepta el rol de referente en los clavados; "Es una gran responsabilidad"

Gabriela Agúndez ha logrado destacar como la gran figura de los clavados —en la categoría femenil— en México, una posición que le ha costado muchas horas de entrenamiento y entrega total en cada competencia internacional.

La experiencia de la atleta ha sido fundamental para convertirse en referente de nuevas generaciones, estatus que acepta, asegurando que siempre estará dispuesta a compartir sus vivencias.

“Ser el rostro femenino de los clavados representa una gran responsabilidad. No pienso mucho en eso. Vi a mis ídolos al lado y entiendo que ahora me ven a mí. Estoy satisfecha con el trabajo que he hecho; quizá, esas cosas por las que pasé les puedan servir a ellas, y eso me da satisfacción”, mencionó, en conversación con EL UNIVERSAL Deportes.

Con el rol de figura y voz de autoridad dentro de la delegación, la quinto lugar en plataforma individual en París 2024 habló sobre lo importante que es que las instituciones deportivas del país se mantengan en paz y en búsqueda de mejorar.

“Hay tranquilidad, al saber que las autoridades están haciendo lo que les toca y están apoyando. Es un gran cambio para el deporte mexicano”, dijo.

Agúndez, quien pausó momentáneamente su participación en pruebas individuales, estableció el deseo de seguir sumando éxitos en su carrera, reiterando que pronto volverá a buscar el podio.

“Ahora, tuve un descanso en la prueba individual, pero estoy lista para regresar. Tengo metas por cumplir, así que seguiré entrenando. Hay mucha competencia, pero confío en el trabajo que haré”, finalizó.