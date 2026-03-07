Más Información

Leo Lavalle confía en que el tenis mexicano llegará a Los Ángeles 2028

Furia Azteca lleva el futbol femenil hasta la FILCO; visibilizan el deporte y la cultura

Futbol femenil crece en México; jugadoras amateurs empujan el cambio

Rebeca Bernal aún ve desdén hacia las futbolistas mexicanas en el extranjero

La Selección Mexicana Femenil, a plantar cara HOY frente a Brasil

Mientras la Selección construye su propio camino, un equipo amateur le acompaña desde 2017 para apoyarla: Furia Azteca. Espacio que, de acuerdo con la futbolista Constanza Aguilar, “no es cualquier equipo de los fines de semana. Es una convivencia muy bonita y un apoyo mutuo” en su modalidad varonil, femenil y mixta.

Desde Aragón, hasta Tultitlán, las jugadoras siembran una comunidad en la que el deporte permite crear espacios para las mujeres.

Este domingo 8 de marzo, el cuadro femenil de la Selección Mexicana de Aficionados (SMA) tendrá un conversatorio en la Feria Internacional del Libro en Coyoacán (FILCO) para visibilizar la importancia del deporte en la cultura y la sociedad, así como para charlar acerca de cómo las jugadoras desafían los estigmas en el futbol amateur de México.

“Nos permite compartir este mensaje de perseverancia. Es una dinámica para unir las voces de las mujeres que forman parte de la pasión del futbol. [...] Juntan el deporte y la cultura en sus vidas para pertenecer al equipo”, compartió Aarón Vyeria, entrenador del conjunto mixto.

