Fuerza Guerrera reabre su gimnasio para cuidar que no se denigre la profesión; estuvo cerrado desde 1994

El luchador Fuerza Guerrera ha decidido reabrir las puertas de su gimnasio en la colonia Merced Balbuena, el cual estuvo cerrado desde 1994. A 31 años de su cierre, este espacio renace como un santuario para la formación de gladiadores que honren y eleven el arte del pancracio.

La lucha libre ha sido su vida, proporcionándole los medios para educar a sus hijos y asegurar una vida disciplinada. Por ello al cuestionarle sobre los motivos de la reapertura es claro al asegurar que busca que no se denigre el deporte de las llaves y los candados. “La lucha me ha dado mucho, una carrera, unos estudios, entonces cómo no valorarla y cómo no cuidar que no se denigre”, reflexionó el Mosco de la Merced.

La escuela de lucha libre de Fuerza Guerrera contará con un plantel de maestros de alto calibre, incluyendo a sus vástagos Juventud Guerrera y Fuerza Guerrera Hija. “Van a estar Ricky Marvin, Skayde, yo, Juventud, mi hija y los que se vayan integrando poco a poco”, detalló.

El gimnasio también ofrece instalaciones para practicar el boxeo y fisicoculturismo, contribuyendo al bienestar de la comunidad local. “El fin es darle un plus a la colonia y hacer instalaciones de calidad para usuarios y, desde luego, la lucha libre está al frente de todo”, afirma.

“Aquí vamos a procurar enseñarles desde la lucha olímpica, intercolegial y después nos brincamos a la profesional. No quiero que ninguno de mis alumnos haga el ridículo”, concluyó.