A pocos días de la función que marca la despedida de El Hijo del Santo mañana, en la Arena Ciudad de México, Fuerza Guerrera, con casi 48 años de trayectoria en la lucha libre profesional, se prepara para una de las contiendas más significativas de su carrera: una lucha de apuestas de máscara ante el Heredero de Plata.

La noticia de que L.A. Park, Misterioso Jr. y Último Dragón se sumarán a la batalla agrega un elemento extra de incertidumbre, y el Mosco de la Merced no ha dudado en enviar un mensaje claro a sus rivales. “Que le echen ganitas, porque todos vamos apostando lo más preciado que tenemos en esta carrera, que es nuestra incógnita, nuestra máscara, nuestro personaje. Que se preparen, porque yo no soy una presa fácil”, dijo el luchador a EL UNIVERSAL Deportes.

Con estas palabras, Fuerza Guerrera deja claro que no subestima a sus oponentes, pero confía plenamente en su experiencia y preparación para imponerse al Enmascarado de Plata, la Huesuda, el Rey del Yogur y el nipón. “Soy un enamorado de mi trabajo. Lo respeto mucho, procuro entrenar lo más que puedo. Entrenando y mentalizándome en que tengo que echarle más ganas de lo que a veces ponemos en nuestro día a día para poder salir adelante en este evento tan importante”, afirmó el veterano.

Respecto a El Hijo del Santo, Fuerza Guerrera reconoció el peso de su legado, pero insistió en que ambos están en igualdad de condiciones. “El hecho de que haya heredado una máscara y sea hijo de una persona tan importante para la lucha libre, como lo fue El Santo, no lo hace más. Estamos al mismo nivel. No siento que sea más ni menos. Sé que le ha costado mucho trabajo, pero no es lo mismo recibir la mesa puesta, que empezar a construirla, como en mi caso. La historia dice que he estado con él en cuadrangulares, en triangulares y he salido adelante”, señaló.

En cuanto a L.A. Park, quien irrumpió en la conferencia de prensa exigiendo un lugar en la lucha, Fuerza Guerrera restó importancia a sus acusaciones de oportunismo: “Mi carrera avala que puedo estar arriba del ring frente a cualquiera”. Aunque no se han dado muchos detalles de cómo será la dinámica de la batalla, Fuerza Guerrera se muestra listo para cualquier escenario. “El tamaño no me espanta, y el nombre tampoco”, dijo.