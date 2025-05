Fuerza Guerrera presenta “La última caída”; el “Mosco de la Merced” se retira tras 47 años de carrera con impresionante cartelera

Después de 47 años en los encordados, el histórico luchador Fuerza Guerrera anunció su retiro definitivo con la presentación de una cartelera espectacular, con garantía de grandes peleas y rivalidades.

“La Última Caída” se llevará a cabo en la Arena Ciudad de México el próximo domingo 28 de septiembre con la presencia de luchadores que representan lo mejor del pasado, presente y futuro del pancracio nacional.

“El Fantasma”, presidente de la Comisión de Lucha Libre de la Ciudad de México, estuvo acompañado de algunos de los luchadores que estarán presentes en la velada como Fresero Jr, Demonio Infernal, Brazo Cibernético, Sureño, Pig Destructor, Lolita, La Hija de Fuerza Guerrera, Blue Demon Jr., y por supuesto, Fuerza Guerrera.

“El principal motivo de tomar esta decisión ha sido muy difícil, la pandemia y que no se pudo hacer la función de retiro como yo hubiera querido, es el tiempo. Ahorita las generaciones de luchadores vienen muy fuertes, hay mucho talento en la lucha libre y es momento de dejarles el paso. Me siento muy lastimado y es el tema, veo a muchos compañeros que ya están muy gordos, lentos y yo no quiero ser parte de ese elenco donde sirva de burla para la afición” declaró Fuerza Guerrera.

Esta despedida no tendrá la icónica máscara de Fuerza Guerrera en juego.

“Todos los que pierden la máscara se van llorando y yo no me quiero ir llorando, me quiero ir contento. Nunca perdí una máscara y me merezco poner el ejemplo para retirarnos dignamente. No tienen que exponerse de más con tal de ganar dinero” declaró el Mosco de la Merced.

CARTEL OFICIAL DE LA ÚLTIMA CAÍDA DE FUERZA GUERRERA

Por petición del propio Fuerza Guerrera, los boletos tendrán precios populares a través de Super Boletos y de todas formas, la jornada será transmitida por YouTube.