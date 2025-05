Isaac del Toro tras liderar el Giro de Italia; "Estoy viviendo un sueño"

El nombre de Isaac del Toro sonó fuerte hace unas horas en el mundo del deporte, al ver al mexicano luchar y conquistar la punta de la clasificación del Giro de Italia.

Luego de una novena etapa intensa, en la que el ciclista del equipo UAE superó las condiciones del camino, Del Toro cruzó la meta para convertirse en el primer mexicano en la historia en liderar la vuelta.

Con la emoción latente en el ambiente, el mexicano recibió tras su actuación, la felicitación de compañeros y rivales, quienes vieron al joven originario de Ensenada, Baja California, luchar por la posición de privilegio.

Después de lo ocurrido, Isaac compartió un emotivo mensaje de agradecimiento para los fanáticos mexicanos, en el que aseguró estar viviendo un sueño.

"Es un sueño estar en esta posición; me hace muy feliz por mí y por mi país. He trabajado mucho por ello, y me siento un afortunado. He aprendido de errores. Nunca lo vi como hacer historia, sino como una competencia conmigo mismo para mejorar. Me encanta lo hecho hasta ahora", señaló Del Toro en el hotel de concentración.

El joven de 21 años, que buscará seguir cosechando logros en la temporada, tiene una ventaja de 1:13 minutos sobre su más cercano rival.