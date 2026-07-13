Francia está a una victoria, ya sea en tiempo reglamentario o serie de penaltis, de empatar un dorado récord en las Copas del Mundo.

Les Bleus enfrentarán a España en las semifinales de Norteamérica 2026 y tratarán de llegar a su tercera final consecutiva, tras Rusia 2018 y Qatar 2022.

En la primera, derrotaron (4-2) a Croacia y bordaron la segunda estrella en su escudo; en la segunda, perdieron en tanda de penaltis (4-2) con Argentina.

De ganar a la Furia Roja y llegar a la final, igualarían lo hecho por Alemania Federal (España 1982, México 1986 e Italia 1990) y Brasil (Estados Unidos 1994, Francia 1998 y Corea del Sur-Japón 2002).

La Mannschaft y la Verdeamarela son las únicas selecciones que han disputado la final mundialista en tres ediciones seguidas.

Los germanos perdieron las dos primeras, ante Italia y Argentina, respectivamente, por lo que tuvieron que esperar hasta la tercera para levantar el trofeo. Cobraron revancha contra la Albiceleste, cuatro años después.

Por su parte, los sudamericanos ganaron la primera (Italia), perdieron la segunda (Francia) y recuperaron el trono mundial en la tercera (Alemania).

Contra España, Francia tendrá el aliciente de estar a un partido de igualar la marca que Alemania Federal y Brasil instauraron hace 36 y 24 años, respectivamente.

Además de que su capitán, goleador y principal figura, Kylian Mbappé, podría alcanzar a Marcos Evangelista de Moraes Cafú como el único futbolista en la historia en jugar tres finales en fila de la Copa del Mundo.

Les Bleus ya habían hecho historia en Norteamérica 2026 al sumar tres semifinales al hilo, pero quieren mucho más.

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