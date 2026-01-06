Fórmula E: Alberto Longo pide una retribución equitativa

Alberto Longo, director general de Fórmula E, aseguró que —en cada edición del e-Prix— realizan una inversión multimillonaria, que genera entre 80 y 90 millones de dólares para la Ciudad de México, sin que la categoría reciba gran parte de lo que produce, situación que le gustaría cambiar.

“Lo único que estamos diciendo es que, si hacemos una inversión multimillonaria desde hace 10 años en este país, dejándoles 80 o 90 millones de dólares, no recibimos ni la mitad”, aseguró.

Desde su llegada al país, el directivo del serial eléctrico aseguró que seguirían viniendo a México, aunque no contaran con apoyo económico del Gobierno, lo que hoy considera un error.

“No tenemos nada que reclamarle a nadie, pero nos encantaría tener cierto apoyo. La gran responsabilidad es nuestra, porque hemos dicho que vamos a venir a México independientemente de si hubiera ese apoyo o no. Ha sido una estrategia errónea”, señaló.

El territorio mexicano representa un mercado clave para la categoría, ya que le permite llegar a otros países sin necesidad de llevarles una carrera.

“Si venimos es porque nos interesa estar aquí. Es un mercado estratégico para nosotros; te cubre el sudamericano y el norteamericano. Estamos encantados de venir, pero nos gustaría que se nos midiera como a otros eventos deportivos”, señaló el español.

A diferencia de la NASCAR o la Fórmula Uno, la Fórmula E se ha posicionado por su accesibilidad hacia los aficionados, algo que Longo tiene muy presente desde la inmersión de la categoría.

“Nosotros le damos acceso a la gente a lo que quiere ver. Estoy seguro de que, si ese espectáculo fuera más caro, no funcionaríamos”, compartió el directivo.

Este sábado, hay una nueva edición.