Fórmula 1 La Exhibición aterriza en México

Madrid, Londres, Melbourne, Toronto, Buenos Aires y ahora Ciudad de México. La capital del país se une a la lista de ciudades que reciben en sus tierras la prestigiosa Exhibición de la Fórmula 1, donde un mundo de generaciones se unen para darle vida a una presentación que pone en juego todos los sentidos.

El debut de esta exposición se dio en la capital de España (Madrid), y desde ahí comenzó a ganar popularidad entre los fervientes aficionados a la categoría reina. Poco a poco llegó a otras latitudes para poder empapar de esta imperdible experiencia a los que se daban cita, y después de unos años por fin llegó al país donde la pasión es una ley de vida.

“Después de visitar distintas ciudades como Melbourne, Londres, Madrid, Toronto y Buenos Aires hemos concedido de la mano de nuestros socios traer esta exhibición a México”, comentó Gonzalo Ortiz, Team Leader de Fever.

¡Ya llegó a México! 🤩 🏁#VIDEO 📹 | La Exhibición de la Fórmula 1 aterrizó en el país que es una parada obligatoria para los organizadores. pic.twitter.com/3gQxfNJ1HC — Universal Deportes (@UnivDeportes) March 19, 2026

Desde el regreso de la F1 a la República Mexicana, el Gran Premio de la Ciudad de México ha sido reconocido mundialmente por el ambiente que se vive en el Autódromo Hermanos Rodríguez, y esa fiesta tricolor impulsó el arribo de la exposición al país.

“No ha sido casualidad traerlo a México, el aficionado mexicano es reconocido mundialmente por la intensidad con la que vive este deporte y aparte tiene un gran premio que es conocido por la historia reciente que tiene y esta experiencia lo que nos permite es celebrar esa pasión con la que el público”, destacó el dirigente español.

A lo largo de 90 minutos, el aficionado mexicano podrá disfrutar, aprender e incluso recordar las épocas, protagonistas y momentos que han marcado al deporte, para así vivir una experiencia imborrable.

Exhibición F1 en México / Foto: Alberto Vargas-El Universal

¿Dónde está Fórmula 1: La Exhibición?

El próximo 20 de marzo, esta exposición se instalará en el Yama Punta Museo ubicado en Coyoacán. El horario será de 9:00 am a 20:30 horas, aunque puede variar dependiendo el día.

¿Cómo comprar boletos para Fórmula 1: La Exhibición y cuánto cuestan?

Para poder adquirir entradas es necesario registrarse en la página oficial https://f1exhibition.com/cdmx/. El precio de los boletos estarían rondando los 295 pesos

¿Qué salas hay en Fórmula 1: La Exhibición?

The Pit Wall: video inmersivo que revive los mejores momentos de la F1.

Once Upon A Time In Formula 1: galería con fotografías inéditas, autos históricos y artículos originales de la categoría

Design Lab: experiencia que permite adentrarse en el mundo del diseño y la construcción de los monoplazas.

Drivers & Duels: historia de pilotos, rivalidades y momentos que dejaron huella.

Fallen Heroes: una sala que recordará a todos los pilotos que perdieron la vida durante su participación en la Fórmula 1

Survival: aquí se podrá analizar detalladamente el accidente de Romáin Grosjean con restos del monoplaza e imágenes nunca antes vistas.