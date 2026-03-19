Fórmula 1 La Exhibición aterriza en México

Más Información
Diputado de Morena propone reforma para que los partidos de la Selección Mexicana en el Mundial se transmitan por televisión abierta
Los 26 elegidos por Javier Aguirre para enfrentar a Portugal y Bélgica; Guillermo Ochoa y Álvaro Fidalgo aparecen en la lista
Madrid, Londres, Melbourne, Toronto, Buenos Aires y ahora Ciudad de México. La capital del país se une a la lista de ciudades que reciben en sus tierras la prestigiosa Exhibición de la Fórmula 1, donde un mundo de generaciones se unen para darle vida a una presentación que pone en juego todos los sentidos.
El debut de esta exposición se dio en la capital de España (Madrid), y desde ahí comenzó a ganar popularidad entre los fervientes aficionados a la categoría reina. Poco a poco llegó a otras latitudes para poder empapar de esta imperdible experiencia a los que se daban cita, y después de unos años por fin llegó al país donde la pasión es una ley de vida.
“Después de visitar distintas ciudades como Melbourne, Londres, Madrid, Toronto y Buenos Aires hemos concedido de la mano de nuestros socios traer esta exhibición a México”, comentó Gonzalo Ortiz, Team Leader de Fever.
Desde el regreso de la F1 a la República Mexicana, el Gran Premio de la Ciudad de México ha sido reconocido mundialmente por el ambiente que se vive en el Autódromo Hermanos Rodríguez, y esa fiesta tricolor impulsó el arribo de la exposición al país.
“No ha sido casualidad traerlo a México, el aficionado mexicano es reconocido mundialmente por la intensidad con la que vive este deporte y aparte tiene un gran premio que es conocido por la historia reciente que tiene y esta experiencia lo que nos permite es celebrar esa pasión con la que el público”, destacó el dirigente español.
A lo largo de 90 minutos, el aficionado mexicano podrá disfrutar, aprender e incluso recordar las épocas, protagonistas y momentos que han marcado al deporte, para así vivir una experiencia imborrable.
¿Dónde está Fórmula 1: La Exhibición?
El próximo 20 de marzo, esta exposición se instalará en el Yama Punta Museo ubicado en Coyoacán. El horario será de 9:00 am a 20:30 horas, aunque puede variar dependiendo el día.
¿Cómo comprar boletos para Fórmula 1: La Exhibición y cuánto cuestan?
Para poder adquirir entradas es necesario registrarse en la página oficial https://f1exhibition.com/cdmx/. El precio de los boletos estarían rondando los 295 pesos
¿Qué salas hay en Fórmula 1: La Exhibición?
The Pit Wall: video inmersivo que revive los mejores momentos de la F1.
Once Upon A Time In Formula 1: galería con fotografías inéditas, autos históricos y artículos originales de la categoría
Design Lab: experiencia que permite adentrarse en el mundo del diseño y la construcción de los monoplazas.
Drivers & Duels: historia de pilotos, rivalidades y momentos que dejaron huella.
Fallen Heroes: una sala que recordará a todos los pilotos que perdieron la vida durante su participación en la Fórmula 1
Survival: aquí se podrá analizar detalladamente el accidente de Romáin Grosjean con restos del monoplaza e imágenes nunca antes vistas.
Noticias según tus intereses
[Publicidad]