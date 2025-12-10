Más Información

Manchester City remonta y agrava la crisis del Real Madrid; los merengues caen en Champions League

Flamengo se burla del Cruz Azul tras la victoria en el Derbi de las Américas

Bad Bunny sorprende en la Arena México al asistir a la lucha libre disfrazado de Místico

Chivas y los temas pendientes que definirá con Gabriel Milito

Lionel Messi podría jugar en el estadio Azteca en el 2026; esto debe pasar para que suceda

Este miércoles el fue eliminado de la Copa Intercontinental al caer (2-1) contra el Flamengo, campeón de la Copa Libertadores. El Derbi de las Américas tuvo como ganador al conjunto brasileño que, al finalizar el partido, usó sus redes sociales para burlarse del cuadro cementero.

Primero, junto a una foto del equipo titular que venció al Cruz Azul, Flamengo publicó: "la verdadera máquina", en alusión al apodo del equipo mexicano.

Por si fuera poco, retomó una publicación de un usuario mexicano donde informaron el tropiezo del conjunto dirigido por Nicolás Larcamón y agregaron: "Fue todo para la máquina... menos la victoria".

El comentario iba sobre una serie de imágenes del partido donde destacan el error de Gonzalo Piovi en el primer gol del Flamengo, el rostro decepcionado de Larcamón y la imagen del árbitro del partido tocando su reloj, que indicaba que el balón cruzó la línea en su totalidad en el gol de Giorgian de Arrascaeta.

