Flamengo se burla del Cruz Azul tras la victoria en el Derbi de las Américas

Este miércoles el Cruz Azul fue eliminado de la Copa Intercontinental al caer (2-1) contra el Flamengo, campeón de la Copa Libertadores. El Derbi de las Américas tuvo como ganador al conjunto brasileño que, al finalizar el partido, usó sus redes sociales para burlarse del cuadro cementero.

Primero, junto a una foto del equipo titular que venció al Cruz Azul, Flamengo publicó: "la verdadera máquina", en alusión al apodo del equipo mexicano.

Por si fuera poco, retomó una publicación de un usuario mexicano donde informaron el tropiezo del conjunto dirigido por Nicolás Larcamón y agregaron: "Fue todo para la máquina... menos la victoria".

Fue todo para la máquina...



Menos la victoria. https://t.co/3KLa6X3HsC — Flamengo (@Flamengo_es) December 10, 2025

El comentario iba sobre una serie de imágenes del partido donde destacan el error de Gonzalo Piovi en el primer gol del Flamengo, el rostro decepcionado de Larcamón y la imagen del árbitro del partido tocando su reloj, que indicaba que el balón cruzó la línea en su totalidad en el gol de Giorgian de Arrascaeta.

