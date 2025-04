Fernando Gago revela su método para salir de México; "Hablé con el director deportivo del Guadalajara"

Fernando Gago llegó al futbol mexicano para ser la solución de Chivas, equipo que confío en el estratega argentino para llevar su proyecto deportivo.

Una historia que lamentablemente para la afición y el club rojiblanco no terminó de la mejor manera, al 'abandonar a Guadalajara y pocas horas después ser presentando con Boca Juniors.

Luego de meses de silencio y ante las preguntas recurrente de su llegada al equipo argentino, Gago rompió el silencio y habló de su las negociaciones.

El exjugador del Real Madrid, aseguró que pese a los rumores no tenía contacto con personal de Boca Juniors, pero una vez recibida la oferta, habló con los dirigentes de la institución mexicana y pagó su cláusula establecida en el contrato.

"Tuve la primera reunión con Boca un martes, a pesar que había dos semanas de que se hablaba que venía y yo no sabía nada. Yo no tenía contacto con nadie de Boca, me hablaron el martes, automáticamente corte, me fui, hablé con el director deportivo del Guadalajara, tenía una cláusula de rescisión de salida, como también la tenía si el Guadalajara me echaba de mi lugar. La cláusula era para los dos, fui, pagué la cláusula y el miércoles estaba arreglando mi contrato, sin saber nada, sin saber nada", mencionó en entrevista con ESPN.

Fernando, en la conversación se mostró feliz por la llegada al cuadro argentino, compartiendo su afición por el club que ahora dirige.

"Esta es mi casa, me crié acá desde los ocho años, me han pasado cosas hermosas y muy malas, de vida, pero aquí me gusta. Yo me voy a las seis del predio", finalizó el argentino.