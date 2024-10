Fernando Gago espera el dinero de Boca Juniors para dejar a las Chivas

A pesar de que el director técnico argentino Fernando Gago dijo que "no tiene ninguna" oferta del equipo argentino Boca Juniors, por lo cual se supone que seguirá en el Guadalajara, la verdad parece que es distinta.

Durante toda la semana se habló que Gago ya estaba arreglado para irse a dirigir a Boca, y que el juego contra el Atlas sería el último en el que estuviera en el banco de las Chivas.

Momentos antes del encuentro y posteriormente a éste, el argentino dijo que no tenía nada, que no había recibido ofertas, pero al mismo tiempo no aseguró que continuará en el equipo, dejando que la especulación siguiera creciendo.

Mas todo parece ser cuestión de tiempo para que abandones el barco.

Fernando Gago sólo espera el dinero

Según el periodista argentino César Merlo, experto en fichajes y quien ha asegurado que Fernando Gago ya está arreglado con el Guadalajara, el trato se cerrará cuando Boca Juniors le deposite el dinero al entrenador para que este a su vez pague la cláusula de rescisión.

Se habla que el costo de esta cláusula es de 1.5 a 2 millones de dólares.

El periodista menciona que el trámite tardará cerca de una semana, y que esto ya es de conocimiento de la directiva de Chivas al mando de Amaury Vergara.

Fernando Gago, vía e-mail, fue quien lo informó.