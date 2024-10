Fernando Gago no se va; previo al Chivas vs Atlas, asegura que seguirá en el Guadalajara

¿Adiós a los rumores? Fernando Gago técnico del Guadalajara, habló previo al Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas y aseguró que seguirá en el banquillo rojiblanco.

El argentino, en entrevista con Telemundo, negó que su futuro cercano sea con el Boca Juniors de su país y afirmó que los rumores no eran ciertos.

“Lo voy a aclarar para serles sincero. Yo no tuve ninguna oferta, no tuve ningún llamado, ni de mi entorno ni nada. No sé de dónde salen estas informaciones… para mí fue muy tranquila la semana de trabajo, una semana normal previo a un Clásico. Todos quieren jugar y esa es la mentalidad que tienen todos”, declaró el exmediocampista.

Gago reafirmó su respuesta y mencionó que ni gente cercana a él tuvo ofrecimientos por parte del conjunto argentino.

“No me contactó nadie, no sé de dónde salió esa información. Yo no tuve contacto con nadie de ningún club y lo digo acá porque se rumoró muy fuerte y no ha pasado. Ni conmigo ni nadie de mi entorno se comunicaron”, enfatizó.

Sin embargo, dejó su destino en las Chivas en manos de los resultados en este torneo Apertura 2024. Sabe que una seguidilla negativa podría dejarlo fuera del Rebaño.

“Todo puede pasar en el futbol. Eso está muy claro. Hoy perdemos, perdemos cinco partidos y yo no estoy más, puede que esté siete años aquí… Yo siempre vivo el hoy, soy muy claro con el club, tengo comunicación constante. Trato de mantenerme lejos de lo que no es futbol. Yo tengo contrato con el club”, concluyó.