México vs Italia: Horario y canales para ver EN VIVO el Clásico Mundial de Beisbol, HOY, miércoles 11 de marzo

El emotivo mensaje de Luis Ángel Malagón tras la lesión que lo dejó fuera del Mundial 2026

Champions League: Horario y canales para ver EN VIVO los juegos de HOY, miércoles 11 de marzo

¿Qué necesita México para avanzar en el Clásico Mundial de Beisbol? Hoy enfrentan a Italia

Irán descarta su participación en el Mundial 2026; Infantino asegura que Donald Trump recibirá al equipo iraní

Los regresos de Dean Huijsen y Franco Mastantuono, tras sanción, y de Eduardo Camavinga, recuperado de una infección bucal, son las novedades de Álvaro Arbeloa en la convocatoria para medirse al Manchester City en el Santiago Bernabéu, en la ida de los Octavos de Final de la que encara con siete bajas por lesión.

El Real Madrid afronta el primer capítulo de un nuevo enfrentamiento ante el Manchester City sin Kylian Mbappé, que se perderá su cuarto partido consecutivo por un esguince de rodilla, y con las ausencias por lesión de Álvaro Carreras, David Alaba, Éder Militao, Dani Ceballos, Jude Bellingham y Rodrygo.

Arbeloa recupera en defensa a Huijsen, sancionado en Balaídos en la última jornada de LaLiga, al francés Camavinga, que no pudo jugar los dos últimos encuentros del Real Madrid por una fuerte infección bucal, y al argentino Franco Mastantuono, sancionado en la competición doméstica por la roja directa que recibió ante el Getafe.

El técnico madridista sostiene su apuesta por la cantera en una convocatoria en la que se cae el central Lamini Fati, pero en la que se mantienen el defensa Diego Aguado y los centrocampistas Jorge Cestero, Thiago Pitarch, Manuel Ángel y César Palacios.

¿Cuándo y dónde ver los juegos de la Champions League?

Ese miércoles continúa la actividad de los encuentros de Ida de la UEFA Champions League.

  • Bayer Lverkusen vs Arsenal/ 11:45 horas/ FOX ONE y FOX+
  • Real Madrid vs Manchester City/ 14:00 horas/ FOX ONE y FOX+
  • PSG vs Chelsea/ 14:00 horas/ FOX ONE y FOX
  • Bodo/Glimt vs Sporting de Lisboa/ / 14:00 horas/ HBO Max, TNT y TNT Sports

La lista de convocados del Real Madrid para enfrentarse al Manchester City en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones la integran:

  • Porteros: Courtois, Lunin y Fran González.
  • Defensas: Carvajal, Trent, Asencio, Huijsen, Rüdiger, Fran García, Mendy y Diego Aguado.
  • Medios: Fede Valverde, Tchouaméni, Camavinga, Arda Güler, Jorge Cestero, Thiago Pitarch, Manuel Ángel y César Palacios.
  • Delanteros: Vinícius, Brahim, Mastantuono y Gonzalo.

Con información de EFE

