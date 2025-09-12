Titulares de palcos y plateas en el Estadio Banorte, contentos por poder ver la Copa del Mundo

Después de más de un año de negociaciones, la administración del estadio Banorte alcanzó un acuerdo con la FIFA para garantizar el uso de palcos y plateas durante el Mundial 2026, hecho que consideran una victoria.

Roberto Ruano, representante de la Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas, comentó a EL UNIVERSAL Deportes lo grato que fue recibir esta noticia.

“Recibimos la noticia con mucha satisfacción, estamos muy contentos. Nos dimos cuenta de que el estado de derecho sí existe en México”, expresó.

Ruano aceptó que el proceso no fue sencillo, hubo obstáculos que entorpecieron las negociaciones e, incluso, un punto en el que prácticamente se rompió la comunicación. Sin embargo, resaltó la disposición de todas las partes para llegar a buen puerto.

“Hubo momentos donde no había comunicación, pero siempre existió gran disposición por parte de la asociación para dialogar y así evitar instancias legales”, añadió.

De esta manera, el máximo organismo del futbol mundial aceptó respetar los 15 mil asientos que existen entre palcos y plateas en el Coloso de Santa Úrsula, aplicando ciertas restricciones que los titulares aceptaron para mantener sus beneficios, de cara a la próxima justa mundialista.