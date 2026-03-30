Felipe Haase, de Capitanes CDMX, mantiene vivo el sueño de llegar la NBA

Felipe Haase es una de las piezas importantes de los Capitanes de la CDMX y, al igual que muchos jugadores, el ala-pívot sueña con llegar a la NBA sin importar la edad.

El elemento de la quinteta capitalina se consagró como un histórico porque se convirtió en el primer basquetbolista chileno en llegar a la NBA G-League.

"El sueño se mantiene vivo,veremos sí podemos lograrlo. Lo dije y lo mantengo, quiero serlo", explicó el chileno, quien bromeó que lo haría incluso "hasta los 80 años".

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¡Quiere el estadio lleno! 🤩



Felipe Haase de Capitanes CDMX, espera que la afición abarrote la Arena en el partido de playoffs de la NBA G-League. 🏀 pic.twitter.com/RrOtCcHI16 — Universal Deportes (@UnivDeportes) March 30, 2026

Apoyo de la afición será vital en los playoffs

Capitanes de la CDMX escribe historia este miércoles 1 de abril, cuando enfrenten al Rip Ciry Remix de Portland en los playoffs de la NBA G-League, instancia a la que nunca habían llegado.

Haase compartió cómo se encuentra el vestidor de los capitalinos a unos días de este importante partido, luego de concluir el entrenamiento de este lunes.

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"Nosotros nos sentimos bien, venimos con más hambre que nunca, terminamos la temporada regular con un poco quizás confiados en ese sentido, de que podíamos ya venir a jugar a casa y eso, así que nos sentimos bien, con esas gana de poder ver esa arena llena y poder jugar enfrente de toda nuestra familia de capitanes", dijo.

El duelo será en la Arena CDMX, casa de la quinteta capitalina, por lo que se podría interpretar habría mayor presión para ganar el juego, pero el chileno confirmó sentirse confiado de poder tener un buen juego.

"Estamos en casa, salimos segundo, así que podríamos jugar en casa, obviamente primero ganando el Remix, no sé si es una presión, es más una confianza de que sabemos que en casa es difícil ganarnos", finalizó.