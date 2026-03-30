Jugador del América regala playera de las Águilas a Bruno Fernandes, figura de Portugal, y esta fue su reacción

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Tras el empate sin goles entre las Selecciones de México y Portugal en el Estadio Azteca, una de las figuras de los lusitanos publicó una foto que emocionó a los aficionados del América.

El volante Bruno Fernandes, futbolista del Manchester United, publicó una foto de la playera de las Águilas, con una dedicatoria para él.

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El jersey de los capitalinos pertenecía al lateral colombiano Cristian Borja, con quien compartió vestidor durante dos (2019-21) años en el Sporting de Lisboa y mantienen una relación cercana.

Fernandes compartió la foto en su historia de Instagram con el mensaje de Obrigado (Gracias) Cristian Borja.

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Cuando Borja llegó a las Águilas para el torneo Apertura 2024, Bruno Fernandes también felicitó a Borja por su nuevo fichaje con el América.

Bruno, de 31 años, es actualmente uno de los elementos importantes en la Selección de Portugal que dirige el técnico español Roberto Martínez y tuvo participación frente a la Selección de México el pasado sábado en el Coloso de Santa Úrsula.

FOTO: REDES SOCIALES - El futbolista del Manchester United se llevó una playera de las Águilas del América de este futbolista
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