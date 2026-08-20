La Federación Mexicana de Futbol (FMF) presentó su nuevo modelo deportivo, donde la Liga de Expansión encabezará una pirámide conformada por la Liga Premier, la Liga TDP y el sector amateur como base. En él, la única posibilidad para ascender a la Primera División será de la misma forma que lo hizo Atlante: por el “cumplimiento de los requerimientos establecidos”.

Este verano, tras descender en el 2014, los Potros de Hierro regresaron a la Liga MX después de comprar el certificado de afiliación de Mazatlán.

Esa será la única forma de ascender, al menos, hasta que se centralicen los derechos de transmisión. De acuerdo a la Federación Mexicana de Futbol, se analizarán otros esquemas una vez que consigan dicho objetivo.

En este nuevo modelo, la Liga MX “iniciará una nueva etapa institucional con un Gobierno Corporativo fortalecido, mayor capacidad de gestión y mejores condiciones para generar valor y relacionarse con el resto de la estructura”, donde se unirá a la pirámide encabezada por la Liga de Expansión “por competencias conjuntas, filiales, estandarización de academias, inversión y procesos de formación, además de proyección de talento”.

La Federación Mexicana de Futbol presenta su Nuevo Modelo Deportivo. ⚽ pic.twitter.com/nEulKhkr9d — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) August 20, 2026

A través de un comunicado, la Federación Mexicana de Futbol detalló que el modelo se implementará de manera inmediata y que avanzará por etapas. A lo largo del 2026 y 2027 realizará mesas de diálogo con los actores involucrados, respaldado por la aprobación de los 18 equipos de la Liga MX, así como los dirigentes de la Liga Premier, la Liga TDP y el sector amateur.