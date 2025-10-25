El Apertura 2025 llega a sus fechas finales, la decimoquinta para ser precisos, y esta noche de viernes 24 de octubre, Juárez abre las puertas de su estadio para recibir a los camoteros del Puebla.

Los Bravos se sitúan en el noveno peldaño del certamen, momentáneamente en la zona del Play-In, con 19 unidades. Es su oportunidad inmejorable con soñar con la Liguilla, pues enfrentarán al último puesto de la tabla.

Por su parte, aunque se encuentran en el fondo de la clasificación, La Franja buscará arruinarle los sueños al conjunto local, en el estadio Olímpico Benito Juárez.

Sigue AQUÍ minuto a minuto todas las acciones del Juárez vs Puebla

Universal Deportes 06:53 PM FC Juárez vs Puebla EN VIVO - Jornada 15 de la Liga MX: sigue todas las acciones del duelo del Apertura 2025

