FC Juárez vs Necaxa EN VIVO - Jornada 6 - Clausura 2026 - Liga MX

Los Bravos de Juárez y el Necaxa chocan esta noche en la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX, en el Estadio Olímpico Benito Juárez, donde ambos cuadros buscan las tres unidades para mejorar su posición en la clasificación.

El cuadro fronterizo tiene mayor urgencia de conseguir la victoria, pues solamente cuentan con cuatro unidades, ubicándose en el puesto 15 de la tabla.

En su último duelo, los Bravos cayeron 2-0 frente a los Tuzos del Pachuca en el Estadio Hidalgo, siendo su segunda derrota continúa en la temporada.

Del otro lado, los Rayos cuentan con seis puntos y están ubicados en el lugar 12. Una victoria y la combinación de resultados podría meterlos en puestos de liguilla.

FC Juárez vs Necaxa MINUTO A MINUTO