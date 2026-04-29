FC Juárez vs América: Horario y canales para ver EN VIVO la Liga MX Femenil, HOY, miércoles 29 de abril

Con ilusión renovada, con el pasado pisado y con otra oportunidad en puerta, ahí van de nuevo las Águilas del América en busca de la ansiada tercera estrella en la Liga MX Femenil.

Después de cuatro finales perdidas tras su último campeonato en el Clausura 2023, las azulcrema quieren acabar con la malaria y abrir de nueva cuenta sus vitrinas. Hoy arranca su participación en la Liguilla del Clausura 2026 frente a las Bravas de Juárez en La Frontera.

“Ya me hablaron mucho sobre esta cuestión, sobre estas finales que acabamos perdiendo, pero creo que cada año, momento, torneo son diferentes. Es un grupo diferente también”, declaró la brasileña Isa Haas, quien llegó para este torneo al Nido.

Lee también Esto cuestan los boletos para el América vs Pumas en el Estadio Banorte; hasta tres mil 200 pesos

Desde ya, sin margen de error, en el Nido reconocen que deben hace las cosas diferentes en comparación a los torneos donde se quedaron en la orilla.

“Hacer cosas diferentes nos da resultados diferentes, hacer lo mismo nos va a dar lo mismo. Entonces, creo que eso va a ser muy importante y estamos muy enfocados en el juego de mañana, pero también pensando en cada paso, en cada proceso para que podamos llegar al final”, concluyó Isa.

América acecha el liderato de la Liga MX Femenil. FOTO: IMAGO7

¿Cuándo y dónde ver el FC Juárez vs América?

El América concluyó la fase regular como líder con 42 puntos y ahora buscan validarlo con un campeonato, ese que deben como institución y a la afición.

“Jugar en casa siempre es muy importante, principalmente cuando estamos con la gente, con quienes nos apoyan, pero sabemos que cerrar los juegos importantes en casa es aún más importante”, externó Haas.

Fecha: Miércoles 29 de abril

Horario: 21:00

Transmisión: Tubi y FOX One

Lee también Esta sería la lista completa de México para disputar el Mundial 2026