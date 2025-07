Fabiola Villegas, la taekwodoín que en dibujos trazó su presencia en los Juegos Olímpicos

Fabiola Villegas recuerda que, cuando tenía seis años de edad, fue testigo de la participación de Ana Gabriela Guevara en los Juegos Olímpicos Atenas 2004. Ese primer acercamiento con la máxima justa deportiva despertó en ella una gran emoción y sembró el sueño de emularla.

Con ese objetivo en mente, y entrenando a diario después de la escuela, la ahora taekwondoína comenzó a trazar decenas de dibujos, con ella misma como protagonista.

Las ilustraciones, que hoy adornan las paredes de su hogar, se han convertido en un recordatorio constante de su gran objetivo: Cumplir el sueño en Los Ángeles 2028.

“En casa, tengo fotografías de los aros olímpicos y dibujos que hice de niña, sobre el camino para llegar a Los Ángeles 2028. Tengo notas en las que escribí que iré a unos Juegos Olímpicos, y mis papás se han motivado; también comparten ese sueño conmigo”, comentó, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

Villegas, quien ha sido 15 veces campeona nacional y estuvo muy cerca de clasificar a París 2024, reveló su admiración por la medallista olímpica Iridia Salazar, una figura a la que espera superar.

“Para París 2024, me quedé muy cerca, sólo dos lugares me separaron de ir. Hoy, la meta es llegar a Los Ángeles 2028 y conseguir una medalla”, sentenció. “Mi figura a seguir ha sido Iridia Salazar. He platicado con ella y me impulsa... Me gustaría igualar y superar lo que hizo”.

Villegas, quien ganó la medalla de oro en el Campeonato Panamericano 2024, agregó que ha tenido la oportunidad de hablar con Salazar, quien la ha aconsejado.