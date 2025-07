Penta tiene un tatuaje dedicado a una figura de la lucha libre mexicana; “fue como un papá”, dijo el Cero Miedo

Debajo de la máscara de Penta se encuentra un mexicano más, de carne y hueso, con alegrías y victorias como tragedias y pérdidas. La estrella mexicana de WWE confesó tener un tatuaje en su cuerpo en homenaje a un luchador mexicano que lo apoyó desde los inicios de su carrera.

El ‘Cero Miedo’ ha sido un ejemplo de superación tanto en el mundo de la lucha libre como en la vida fuera de los encordados. El orgullo de Ecatepec de Morelos tuvo que ‘picar piedra’ para conseguir el lugar que hoy tiene en las grandes ligas de la lucha libre profesional.

Desde sus inicios en Lucha Libre AAA, Penta mostró grandes cualidades en el ring, lo que llamó la atención de una figura consagrada del momento que lo adoptó en su jauría. El Hijo del Perro Aguayo creó el concepto de los Perros del Mal en la Arena México y después lo llevó a la caravana tres veces estelar cuando se cambió de empresa.

Un sinfín de figuras se han presentado en las arenas mexicanas con la icónica playera de los Perros del Mal y uno de ellos fue Penta. El mexicano fue parte de la agrupación durante su paso por la Triple A y aquella alianza marcó para siempre al hoy ídolo de la WWE quien no dudó en dedicar un tatuaje a la memoria del Hijo del Perro Aguayo, quien falleció en marzo del 2015.

“La lucha no es un camino fácil, si lo fuera cualquiera sería leyenda… cero miedo”, se lee en el tatuaje que Penta porta con orgullo en su bíceps derecho y que tiene la rasgadura típica de los diseños de los Perros del Mal.

“Este tatuaje es muy especial, porque es un tributo al Hijo del Perro Aguayo”, contó Penta en un video que circula en redes sociales. “Fue cuando falleció. Cuando comienzas tu carrera, no todos creen en ti y el Hijo del Perro Aguayo creyó en mí desde el comienzo”, añadió.

El luchador mexicano detalló más la relación que mantenía con Pedro Aguayo Ramírez, el ‘Perrito’. “Pedro fue como mi papá en la lucha libre, yo no vengo de una familia de luchadores. Él me aconsejó y me dio las oportunidades”, confesó Penta.