Penta Zero Miedo regresa a la escuela en la que estudió la primaria en Ecatepec; la estrella de WWE sorprendió a todos los estudiantes

Uno de los luchadores mexicanos que se ha convertido en referente de la disciplina a nivel internacional es Penta Zero Miedo, gladiador de la WWE, quien desde su llegada a la compañía estadounidense ha sumado varios éxitos.

El esteta, nacido en Ecatepec, Estado de México, comparte con orgullo sus raíces y las dificultades que tuvo que superar para cumplir su sueño, tanto en cada presentación en el ring como en entrevistas. Esta actitud, además de su calidad como luchador, le ha permitido ganarse el respeto de compañeros y fanáticos.

Con esa personalidad, Penta nunca pierde la oportunidad de viajar a México y compartir con sus paisanos su mensaje. La ocasión más reciente fue en el Colegio Solidaridad Nacional, donde cursó la primaria.

El luchador, quien participará este fin de semana en Money in the Bank, sorprendió a los estudiantes de todos los grados con ayuda de profesores y directivos, recibiendo una gran ovación por parte de los niños, quienes no perdieron la oportunidad de pedirle la fotografía del recuerdo y un autógrafo.

Lo ocurrido en el patio del centro educativo fue compartido por el mismo Penta, quien tomó el micrófono e invitó a los jóvenes a seguir sus sueños, ignorando todos los comentarios negativos.

Uno de los momentos más especiales de la visita se dio al llegar y ser recibido con su grito de “¡Zero Miedo!” por parte de todos, un gesto que provocó el agradecimiento del enmascarado.

“Hoy tuve la oportunidad de regresar a la primaria donde estudié de niño en Ecatepec, a regalar un poco de alegría a los niños y compartir momentos únicos. Gracias al colegio Solidaridad Nacional en Jardines de Morelos. ¡Zero Miedo!”, escribió en sus redes sociales.