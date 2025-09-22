Román 'Mozumbito' Martínez fue considerado como una de las joyas de la cantera del América, pero su camino ha ido de más a menos, y actualmente se encuentra jugando en la Liga Premier con Pioneros Cancún.

En la jornada pasada de la Liga Premier, el cuadro de Quintana Roo visitó Chiapas para enfrentarse a los 'nuevos' Jaguares. Martínez arrancó este duelo en la banca, pero cuando salió a calentar llamó la atención de los aficionados por su estado físico.

Las imágenes se viralizaron en redes sociales, ya que no solamente quedaron sorprendidos por su apariencia, sino que muchos se preguntan cómo pasó de estar en la Liga MX a jugar en una división menor.

El llamado Mozumbito escaló todas las categorías de las Fuerzas Básicas hasta llegar al primer equipo del América, y así cumplir el sueño con el que inició su carrera: debutar en Primera División e incluso lo logró a los 17 años.

Martínez fue pieza clave de la Sub-23 de Las Águilas, categoría en la que era el delantero titular y hasta el capitán. Durante su estancia en el cuadro azulcrema, sumó poco más de 400 minutos en todas las competencias.

Su camino del conjunto azulcrema ser alejó por primera vez al salir de préstamo al Tampico Madero de la Liga de Expansión MX, donde tuvo problemas disciplinarios e incluso fue separado del plantel por los mismos.

A esos temas de disciplina, se le sumaron algunos físicos, ya que el delantero solía estar por encima de su peso establecido por el propio club.

Después de no tener cupo en el América ni en otro equipo de la Liga MX, Mozumbito se dedicó a la "talacha", y ahora busca recomponer su carrera en la Liga Premier.