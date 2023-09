Exjugador de Chivas tunde al plantel actual: "Es muy difícil portar la playera"

Chivas disputará este fin de semana una edición más del Clásico Nacional ante las Águilas del América, un encuentro que medirá al equipo con miras a mejorar lo hecho en la Liga MX.

Y que para Edwin Hernández, exjugador de los rojiblanco será una prueba vital para el equipo de Veljko Paunovic y sus jugadores.

Estrellas que no han pesado en el equipo, pese a tener el respaldo de los fanáticos.

“Ya trajeron a Víctor ‘Pocho’ Guzmán, que según esto era quien podía tomar ese rol, acaban de traer a Érick Gutiérrez, jugador con experiencia en Europa y no lo he visto. Trajeron a Antonio Briseño en su momento, no sé, es muy difícil portar la playera del Guadalajara. Dentro de la cancha es donde realmente tienes que sobresalir", comentó en entrevista con ESPN.

Hernández, quien vivió momentos muy complicados y estuvo al borde del descenso con los tapatíos, agregó que varios jugadores están en mal momento, en especial Víctor Guzmán.

“El 'Pocho’ Guzmán viene trotando desde la primera jornada, y jugar así ya no se puede, es imposible. Siete jugadores están en muy mal momento y si la mayoría de jugadores están mal, pues el equipo nunca va a funcionar”, finalizó.