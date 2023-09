"Mi amor por Chivas no cambia", asegura Alan Pulido tras renovar con Sporting Kansas City

La afición del Guadalajara se quedó con las ganas de ver el retorno de Alan Pulido al equipo, pues pese al interés de Chivas de ficharlo para este Apertura 2023, el delantero optó por tomar la renovación que el Sporting Kansas City le hizo.

"Hubo equipos interesados en México y al final se tomó la decisión de quedarme acá, primero por cómo me han tratado, cómo me recibieron y con lo de la lesión. Mostraron confianza en mí, siempre estuvieron preocupados por cómo me sentía y eso me hizo sentirme valorado. Me garantizaron un contrato de tres año y por mi edad, es una propuesta interesante; agradezco a los que se fijaron en mí", dijo Pulido en conferencia de prensa.

Lee también Alan Pulido renueva con el Sporting Kansas City y sueña con volver a la Selección Mexicana

El exjugador del Rebaño aseguró que aprecia el afecto que le ha mostrado el aficionado de Chivas y les manda un mensaje desde los Estados Unidos, en el que afirma que su deseo algún día es volver al cuadro tapatío y en el que sentenció que siente amor por los colores del equipo.

"Agradecer a la afición de Chivas, al club por el interés. Si no renovaba con el Sporting mi primera opción hubiera sido Chivas, por el amor y cariño que le tengo al equipo; quiero desearles lo mejor y ojalá en el futuro se pueda dar, mi amor por Chivas no va a cambiar".

Chivas enfrenta el Clásico Nacional el fin de semana

El Guadalajara visita el sábado al América en la cancha del Estadio Azteca para una nueva edición del Clásico Nacional.

Ambos equipos arriban con presión a este choque, de la octava jornada del Apertura 2023, por lo que prioridad será sumar tres unidades en el Coloso de Santa Úrsula.

Al momento, el cuadro de Veljko Paunovic tiene 13 puntos, mientras que las Águilas acumulan 11.