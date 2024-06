Leo Suárez, con la esperanza de convertirse en un referente de Pumas

Leo Suárez, quien vivió su primera temporada con Pumas, reconoció que todavía le falta “brillar” en el conjunto de Gustavo Lema. Por ello, lo tiene claro: quiere convertirse en un referente de los auriazules durante el Apertura 2024. Todo o nada.

“Es para lo que me estoy preparando, desde ya, que es el comienzo de la pretemporada. Arrancar de cero; ponerme bien físicamente. Yo mismo me pongo ese rol de ser un jugador importante para el equipo”, aceptó el futbolista.

Y es que, en la temporada pasada, estuvo en la banca durante gran parte del torneo. Aun así, en la fase regular, logró anotar tres goles; contra Santos Laguna, Mazatlán y América, donde aplicó la famosa “Ley del Ex”.

Suárez no pierde la esperanza. Cree firmemente que su “renacimiento” está en Pumas. Y aunque no vivió la pretemporada del Clausura 2024, sabe que eso no es impedimento para ―en el presente― dejar el corazón en la cancha, mientras porta orgullosamente la camiseta del equipo universitario.

“Se sabe que llegué un poco tarde. No arranqué de pretemporada. No arranqué de cero con mis compañeros”, explicó el argentino.

La próxima parada de Pumas será en Quintana Roo, ya que el conjunto capitalino se enfrentará en un partido amistoso a los Venados de la Liga de Expansión MX. Ahí, Leo Suárez dará el primer paso rumbo a la titularidad.

“Ilusionado y contento de poder arrancar de cero. Personalmente, poder darle la máxima alegría a la gente, que son lo que se merecen”, finalizó.

Lee también Robert Dante Siboldi rompe el silencio, tras su salida de Tigres

Leo Suárez en conferencia de prensa con Pumas - Foto: Imago7

¿Cuándo será el partido entre Pumas y Venados?

Domingo, 16 de junio

Pumas vs Venados/ 18:00/ Estadio Andrés Quintana Roo.

Pumas ya tiene sus primeras bajas para el Apertura 2024 FOTO: IMAGO