Lewis Hamilton explota contra Helmut Marko por sus palabras sobre Checo Pérez

El piloto británico, Lewis Hamilton, explotó contra el asesor de Red Bull, Helmut Marko: "es completamente inaceptable lo que ha dicho". Esto, después de que el consejero sentenciara que los altibajos en el desempeño de Sergio "Checo" Pérez se deben a que es "sudamericano".

Hamilton puntualizó que, en la máxima categoría del automovilismo, no hay espacio para palabras discriminatorias y que no sólo aplica para los pilotos, sino también para los líderes de las escuderías y todas las personas que están en la "cúpula".

"Si bien decimos que no hay lugar para ningún tipo de discriminación en este deporte, que no debería haberlo, que haya líderes y personas en su posición que hagan comentarios como este no es bueno para nosotros de cara al futuro", opinó en entrevista para Sky Sports F1.

Asimismo, cuestionó la falta de postura por parte de Red Bull y detalló que, al menos en Mercedes, "no es como se mueven". Por ello, destacó la importancia del trabajo en equipo y que, en la Fórmula 1, queda un largo camino por recorrer para crear espacios más seguros.

"No sé lo que se dijo más allá, eso es algo que hay que preguntarle a 'Checo', pero creo que esto no es algo por lo que simplemente te disculpas y todo está bien. Creo que hay que hacer algo más", finalizó.

¿Cuándo será la próxima carrera de la Fórmula 1?

Lewis Hamilton y Sergio "Checo" Pérez competirán, con sus respectivas escuderías, en el Gran Premio de Singapur. La carrera será el próximo domingo, 17 de septiembre, a las 06:00 (hora del centro de México) en el Circuito Urbano Marina Bay y se transmitirá a través de FOX Sports.

Lewis Hamilton, previo al Gran Premio de Singapur - Foto: @MercedesAMGF1 en X