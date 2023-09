Checo Pérez rompe el silencio y contesta a las polémicas declaraciones de Helmut Marko

El piloto mexicano, Sergio "Checo" Pérez rompió el silencio y contestó a las polémicas declaraciones del asesor de Red Bull, Helmut Marko. Esto, después de que el consejero asociara el desempeño de "Checo" con su origen.

Ante la creciente polémica, el mexicano confesó que "no se sintió ofendido" y que conoce personalmente a Marko, por lo que sabe que no tenía "malas" intenciones. Y es que, en días anteriores, Helmut Marko sentenció que el piloto tiene altibajos en sus actuaciones porque es "sudamericano".

"Tuve una conversación privada con él. Se disculpó y eso para mí fue lo principal. Básicamente, seguimos adelante", reveló previo al Gran Premio de Singapur.

Asimismo, reiteró que no se lo tomó personal, especialmente, porque "es mucho más importante el sentimiento personal que el sentimiento público".

"No me ofendí en absoluto, personalmente. Si esos comentarios fueran desde otra perspectiva, me los tomaría de otra manera, pero para mí... Ya sabes, es como son las cosas y no me lo tomé como algo personal", puntualizó.

Aun así, "Checo" entendió la molestia que surgió entre los seguidores de la máxima categoría del automovilismo porque, si esos comentarios hubieran llegado de otra persona, rozan en lo "irrespetuoso".

"Obviamente esos comentarios, cuando los lees aisladamente, pueden ser muy irrespetuosos, pero como digo, conocer a Helmut, tener esa relación personal, me ayudó mucho a entenderle", finalizó Sergio Pérez.

Lee también Checo Pérez se sincera sobre su experiencia en Red Bull: "Tienes que ser muy fuerte mentalmente"

¿Cuándo será la próxima carrera de "Checo" Pérez?

“Checo” estará presente en la carrera del Gran Premio de Singapur, a competirse el próximo domingo, 17 de septiembre, a las 6:00 (hora del centro de México) en el Circuito Urbano Marina Bay.

"Checo" Pérez durante el pasado Gran Premio de Singapur - Foto: @redbullracing en X