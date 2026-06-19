La selección de Alemania fue sometida a un riguroso control de seguridad en un aeropuerto de Estados Unidos antes de abordar su vuelo rumbo a Toronto, Canadá, donde disputará su segundo compromiso de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026.

Videos difundidos en redes sociales muestran a integrantes del combinado germano pasando por revisiones directamente sobre la pista del aeropuerto de Winston-Salem, en Carolina del Norte, ciudad que funciona como su centro de concentración durante la primera ronda del torneo.

En las imágenes se observa al guardameta Manuel Neuer y a otros futbolistas haciendo fila para cumplir con los procedimientos de inspección establecidos por las autoridades aeroportuarias estadounidenses antes de abordar la aeronave.

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Además de los controles personales, los integrantes de la delegación tuvieron que entregar su equipaje para una revisión adicional, una situación que llamó la atención de los jugadores, quienes mostraron sorpresa durante el proceso.

La inspección forma parte de los protocolos de seguridad implementados en territorio estadounidense y se suma a procedimientos similares que han enfrentado otras selecciones participantes, entre ellas Senegal e Irán.

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Los controles migratorios y de seguridad también han generado otros incidentes durante el Mundial. Uno de los casos más comentados fue el del árbitro somalí Omar Artan, a quien se le negó el ingreso al país y posteriormente fue deportado.

🚨🛫 😉 Kindred spirits - even at boarding. Manuel Neuer and Jonas Urbig ahead of their flight to Toronto. @SkySportDE 🇩🇪 pic.twitter.com/IQLUMXPAEm — Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 19, 2026

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gs