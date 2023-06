Estrella del Bayern Múnich reveló por qué no jugó en el Barcelona

No hay muchos jugadores que hayan pasado de la MLS directo al futbol europeo en comparación con otras ligas del continente americano. Muchos menos son los que emigraron al viejo continente en uno de los equipos grandes de alguna de las cinco mejores ligas. En este caso, el canadiense Alphonso Davies recordó la vez que estuvo cerca de llegar al Barcelona y explicó los motivos por los cuales no jugó como blaugrana.

Hace cuatro años, el entonces lateral del Vancouver Whitecaps fue tomado en cuenta como una de las posibles nuevas caras del Barcelona, en tiempos cuando Josep María Bartomeu presidía al club catalán.

En un episodio del podcast 'Say Less', el futbolista canadiense recordó esa época en la que estuvo cerca de viajar a la Ciudad Condal y aseguró que uno de los motivos principales para no jugar ahí fue que el presidente tenía un problema con la nacionalidad del jugador.

🚨🚨| Alphonso Davies reveals Barcelona’s president didn’t want to sign him… because was Canadian. pic.twitter.com/mFf9w5sBd7 — CentreGoals. (@centregoals) June 11, 2023

"El Barcelona se acercó pero el presidente dijo que no me querían, porque era canadiense. No voy a mentir, pero eso me rompió el corazón. Lo de que era por ser canadiense salió en los medios, no sé si realmente lo dijo" comenzó a explicar Davies.

Finalmente, el seleccionado canadiense reconoció que en su momento no era el mejor jugador de la MLS ni del Vancouver Whitecaps, pero que desde su llegada al Bayern Múnich siempre quiso aprender y ser mejor.

