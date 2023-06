NBA: Jimmy Butler mantiene viva la esperanza del Miami Heat: "No hemos llegado aquí para dejarlo ahora"

Jimmy Butler, líder del Miami Heat, aseguró este domingo que su equipo no ha "llegado hasta aquí para dejarlo ahora" y que tiene máxima confianza en sus opciones de remontar la serie de las Finales de la NBA contra los Denver Nuggets, que están por delante 3-1 y pueden ganar el anillo este lunes en casa.

"Nuestra moral está muy alta, porque lo ha estado todo el año, siempre lo estuvo. Esto nace de la cantidad de tiempo que pasamos juntos y por cómo disfrutamos estar juntos. Sabemos lo que podemos hacer. No hemos llegado hasta aquí para dejarlo ahora", dijo Butler en al víspera del quinto partido de las Finales, previsto este lunes en la Ball Arena de Denver.

"No importan las apuestas, los datos. Cuando saltas a la pista solo tienes que competir. Tenemos que ganar un partido, luego otro y luego otro más", prosiguió.

El Heat encara el quinto partido tras perder los dos encuentros disputados en Miami ante unos Nuggets muy sólidos y decididos a conquistar el primer anillo de su historia.

Butler destacó que los Heat ya han superado esa decepción y están listos para una nueva batalla.

"No nos tomó mucho (superar el disgusto). No puedes hacer nada cuando pierdes un partido, pero luego puedes mejorar y aprender. Puedes afrontar el siguiente e intentar ganarlo, es lo que tenemos que hacer. Sí o sí tenemos que ganar los próximos tres, de no ser así hemos llegado hasta aquí para nada", afirmó.

