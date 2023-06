La emotiva confesión del padre de Pep Guardiola tras volver a ganar la Champions League

Si bien no era necesario ser campeón para que la gente lo sepa, este sábado Pep Guardiola reafirmó por qué es el mejor entrenador del mundo al conquistar la Champions League con el Manchester City, la primera en la historia del equipo inglés y su tercera como director técnico.

Desde luego, miles de aficionados festejaron el triunfo, así como jugadores e integrantes del cuerpo técnico del estratega español; sin embargo, hubo un mensaje especial por parte de su padre, Valentí Guardiola.

"Con 92 años no imaginaba ver a mi hijo ganar la Champions de nuevo" confesó el mayor de los Guardiola a Súper Deportivo.

"Padecimos de a ratos, porque el gol no llegaba y pensaba que podía salir mal de nuevo, pero estuvimos muy contentos y por suerte salió todo bien. No me moví y no salí a la terraza, porque hay partidos que dejo de ver el partido, porque la presión es muy grande y me pongo muy nervioso" agregó.

El propio Guardiola le "quitó peso" a su triunfo más reciente, asegurando que el triunfo no lo hace más sabio, y que en caso de perder hubiera sido etiquetado como el peor entrenador. No obstante, remarcó que su objetivo es seguir haciendo historia, seguir llegando a finales aunque exista la posibilidad de no ganarlas, ya que en algún momento será campeón.

Así, Pep pudo levantar la 'Orejona' después de 12 años de sequía e intentos fallidos con el Bayern Múnich e incluso con el Manchester City.

"Cuando empezó en el Barcelona, con 12 años, siempre preferí no hacerme castillos de ilusiones. Nunca tuve grandes expectativas y mira hasta dónde ha llegado" comentó Valentí sobre el éxito de su hijo al reflexionar sobre su carrera.

Finalmente, el padre del entrenador reveló la conversación que tuvo con su hijo antes de la gran final contra el Inter de Milán.

"Me llamó 30 minutos antes. Estaba tranquilo y confiado, y me dijo: 'Bueno, padre, estamos listos para salir a la cancha. Pienso que ganaremos, vamos para eso'. Le dije que la suerte lo iba a acompañar. Tiene esa costumbre de llamarme y se ve que le da suerte llamar a su padre" finalizó.

