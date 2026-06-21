Este domingo, 21 de junio, España y Arabia Saudita se medirán en la cancha del Estadio Atlanta para disputar la segunda jornada de la Fase de Grupos del Mundial de 2026.

Para fortuna de los aficionados del futbol, el partido se transmitirá por televisión abierta en México. Este es el horario y los canales para verlo:

España vs Arabia Saudita | Grupo H | Estadio de Atlanta | 10:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por el pase mundialista de ViX, Canal 5, TUDN y Azteca 7.

¿Cómo llegarán España y Arabia Saudita a la segunda jornada de la Fase de Grupos?

¿Paso en falso corregible o prueba de que la Roja no está en plenitud? Tras el decepcionante empate ante Cabo Verde (0-0), España se somete a la máquina de la verdad ante Arabia Saudita, este domingo en Atlanta, duelo en el que Lamine Yamal podría jugar hasta una hora.

La incapacidad para batir a un equipo debutante, la 63ª nación en la clasificación de la FIFA, abrió un debate entre los que consideran que a España le falta la chispa necesaria para triunfar en los grandes torneos y los que creen que la fiabilidad y la regularidad del equipo están por encima de eventuales momentos de forma.

"Un día no estás bien y cualquier selección te pasa por encima y te gana. Mañana tenemos que dar nuestra mejor versión", resumió el seleccionador español Luis de la Fuente en la rueda de prensa previa al duelo este sábado.

Arabia Saudita, capaz de empatar ante Uruguay (1-1) en la primera fecha, propondrá un escenario similar al caboverdiano, un equipo atrincherado en su área ante el que España tendrá que buscar la manera de agrietar la muralla.

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Selección de España en entrenamiento, durante la Copa del Mundo de 2026 - Foto: AFP

"En los últimos días hemos trabajado el bloque bajo para tener una formación defensiva más sólida ya que jugaremos ante un rival que siempre tiene la pelota", reconoció sobre sus intenciones el seleccionador saudita, el griego Georgios Donis.

Pau Cubarsí, indiscutible en el centro de la defensa española a sus 19 años, ofreció su receta: "Tener más garra y ambición de cara al gol, dar velocidad al balón para cansar al rival y jugar con más intensidad".

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Si España ya convirtió en una celebridad a Vozinha, el arquero caboverdiano de 40 años, ahora se topará con Mohammed Al-Owais, el mejor de los sauditas ante Uruguay, experto ante equipos ilustres tras ser uno de los héroes en el histórico triunfo 2-1 sobre Argentina hace cuatro años en Qatar.

Frente a la oleada de críticas, principalmente por su alineación y por el tiempo que tardó en hacer los primeros cambios ante Cabo Verde (minuto 71), De la Fuente se aferra a mantener la calma y presume de estadística: "Hicimos 32 partidos invictos, el equipo tiene una fiabilidad extraordinaria".

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Selección de Arabia Saudita en entrenamiento, durante el Mundial de 2026 - Foto: EFE

Pero es consciente de los aspectos a mejorar: "Nos faltó finura, ritmo, intensidad en los pases, frescura... En el fútbol no es todo explicable".

Sobre su equipo inicial, la gran duda es si utilizará a Lamine de inicio o como revulsivo y si Dani Olmo, que sí mostró finura en el área en los quince minutos que tuvo ante Cabo Verde, tiene su plaza en el once.

Lamine tomó la palabra el viernes por primera vez en Chattanooga y mostró paciencia, sabiendo que la aventura en el Mundial podría alargarse hasta ocho partidos y necesita encontrar su velocidad de crucero.

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"Tengo un proceso de adaptación, no es el momento de jugar el partido entero, sería muy pronto e innecesario", avisó.