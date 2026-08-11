Los logros de Alejandra Valencia la colocan como una de las atletas más importantes en la historia reciente del deporte mexicano, pero —dentro de la Selección Nacional de tiro con arco— su influencia trasciende las medallas y los podios.

La arquera sonorense también ha construido un liderazgo basado en la cercanía, la empatía y la disposición de ayudar a quienes buscan abrirse camino en la élite internacional.

Esa faceta fue resaltada por Matías Grande, una de las principales figuras del tiro con arco mexicano, quien reconoció el respaldo constante que recibe de Valencia.

“¿Cómo no tenerle respeto y admiración a Ale? Es una de las mejores atletas en la historia de México y, para nosotros, es como una mamá. Siempre está con nosotros, nos apoya y nos guía. Comparte sus experiencias para ayudarnos a superar los baches que se presentan en el camino. Es una persona que siempre busca lo mejor para el país, nos da recomendaciones y nos pide que sigamos nuestro corazón”, comentó.

Grande, quien junto a Valencia conquistó la medalla de oro en la prueba de equipo mixto en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, reconoció que ambos comparten la ambición de seguir haciendo historia.

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