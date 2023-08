Erik Lira: “Soy un soldado más para sumar y apoyar”

Cruz Azul sufrió modificaciones para este Apertura 2023. Jugadores se fueron y otros más llegaron, entre ellos apareció Jesús Dueñas, la principal competencia para Erik Lira.

En ese sentido, el mediocampista de celeste, detalló en conferencia de prensa, que está trabajando a tope en lo físico para llegar al cien por cierto, algo que no consiguió en la anterior gestión.

“La verdad estoy trabajando todos los aspectos. Estoy con un psicólogo, con un chef, preparándome de la mejor manera. Yo siempre voy a querer crecer. siempre estoy buscando en que mejorar y creo que no todo es tan bueno. Hay que regresar a las bases y empezar de cero. Es algo que pasa mucho en el futbol, estoy tranquilo y estoy trabajando fuerte para tener una mejor versión”.

Ser titular, está en su mente. Erik Lira manifestó que buscará ese puesto a como de lugar. En caso de que Joaquín Moreno lo ponga en la banca, apoyará a sus compañeros.

“Yo voy a seguir siendo el mismo donde me toque. A veces me toca estar dentro o afuera pero siempre voy a dar mi mejor versión y dar lo mejor. Sí caí en un bache, si trabaje en eso, fui el primero en darme cuenta y trabajar en lo que me falta. Soy un soldado más para sumar y apoyar”.

En la presente campaña, ha jugado los tres partidos que va de este Apertura 2023, teniendo un total de 246 minutos.

¿Les afectó quedar eliminados de la Leagues Cup?

El quedar eliminados de la Leagues Cup, les funcionó para trabajar y checar todas esas carencias que tenía el club tanto en ofensiva y defensiva, pero aseguró que el equipo está unido y fuerte.

“Sin alguna duda, el equipo está fuerte. Nosotros somos los primeros que queremos salir de esto, queremos que el equipo vaya en los primero puestos. Nosotros estamos muy comprometidos, muy sólidos con la apertura para lo que venga y dar la mejor versión”, puntualizó el mediocampista cementero.

Por último, Erik Lira reconoció que la falta de gol y la nula condición, les afectó. No culpó a los delanteros, sino a todo el plantel.

“En ese momento eran goles, no queremos culpar a los delanteros, es culpa de todos. Nos faltaba concretar, esa cerecita en el pastel, estamos trabajando en eso, en la intensidad y aguantar los 90 minutos, en la ruta final del partido nos faltaba ese aspecto. Regresar a las bases y seguir”.