Atlanta.— Nació en el barrio de San Martín, Buenos Aires, el 17 de enero de 2001 en una familia humilde y trabajadora y, como muchos argentinos, Enzo Fernández se convirtió en la esperanza de su familia para salir adelante desde muy joven.

Aunque fue nombrado en honor al icónico futbolista uruguayo Enzo Francescoli, no comparte el apodo de Príncipe, ya que el actual jugador del Chelsea recibió el sobrenombre del Músico, por cómo lleva el ritmo de los equipos en los que juega.

En la Scaloneta, que está a un juego de lograr el soñado bicampeonato en una Copa del Mundo, es el director de la orquesta.

Sus primeros pasos los dio en el Club La Recova de San Martín, aunque rápidamente dio el salto a las inferiores del club de sus amores, River Plate.

A los entrenamientos iba en camión, vestido con el uniforme de su escuela para poder recibir un descuento y ahorrar dinero, que por esos tiempos hacía mucha falta en casa.

Antes de consagrarse en Primera División con el club rojiblanco, fue cedido al Defensa y Justicia, donde ganó la Copa Sudamericana.

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Su regreso al Millonario de Núñez duró poco, ya que lo esperaba en el otro lado del charco el Benfica de Portugal, y ahí se ganó un lugar en la selección argentina.

En el Mundial de Qatar 2022, Enzo conquistó a Lionel Scaloni y le ganó la titularidad a Leandro Paredes durante el torneo en Oriente Medio.

En los siete partidos que jugó —cinco de ellos desde el inicio— anotó un gol y dio una asistencia. Sin embargo, fue uno de los jugadores más desequilibrantes y creativos de la Scaloneta.

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Al final del torneo, fue nombrado Mejor Jugador Joven y su desempeñó le valió su traspaso a la Premier League, con el Chelsea, por 121 millones de euros, cifra que le coloca como el fichaje más caro de la historia del futbol inglés.

El Músico es uno de los “indios” a los que se refiere Scaloni cuando habla de jugadores que, por las adversidades que superaron en sus primeros años no temen a la responsabilidad de echarse el equipo al hombro en situaciones adversas.

No únicamente marca el ritmo de Argentina, uno de sus mejores atributos es su disparo de larga distancia. México fue víctima en 2022, Inglaterra lo sufrió en semifinales.

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