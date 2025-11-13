EN VIVO: Miguel Herrera y Luis Fernando Tena buscan el pase histórico al Mundial con Guatemala y Costa Rica

La última ventana de eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026 tiene un sabor especial: dos entrenadores mexicanos, Luis Fernando Tena y Miguel Herrera, están al frente de Guatemala y Costa Rica, respectivamente.

Ambos equipos llegan con la ilusión intacta, pero también con la presión de saber que no hay margen de error. Esta noche, cada minuto será decisivo para mantener vivo el sueño de estar en la Copa del Mundo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Guatemala, bajo la dirección del “Flaco” Tena, ha mostrado carácter en una eliminatoria complicada. Con cinco puntos y dos partidos por disputar, los chapines necesitan sumar seis unidades ante rivales directos como Panamá y Surinam para asegurar su boleto.

Por su parte, Costa Rica, dirigida por Miguel “Piojo” Herrera, enfrenta un reto similar. Los ticos han tenido altibajos en la fase final, pero aún dependen de sí mismos. Con seis puntos y la obligación de vencer a Haití y Honduras, Herrera confía en la experiencia de sus jugadores y en la capacidad ofensiva de figuras.

LAS MEJORES ACCIONES DE AMBOS PARTIDOS

COMIENZAN AMBOS JUEGOS

GUATEMALA VS PANAMÁ - Calentamiento del equipo de Tena

COSTA RICA VS HAITÍ - Llegada del equipo de Herrera

La familia siempre presente ♥️😍 La Sele de todos ya está en el Ergilio Hato 🏟️



¡VAMOS SELEEEE! 🇨🇷🇨🇷 pic.twitter.com/qavXbJnohs — FCRF 🇨🇷 (@fedefutbolcrc) November 14, 2025

COSTA RICA VS HAITÍ - Alineación de Miguel Herrera

LA SELE DE TODOS! 🇨🇷



Este es el 11 inicial escogido por el Profe Miguel Herrera para enfrentar a la Selección de Haití 🏆



🆚 Haití 🇭🇹

🏟️ Ergilio Hato

⏰ 8pm

📺 Teletica / Repretel



¡VAMOS SELE! 🇨🇷🇨🇷🇨🇷#FCRF #LaSele pic.twitter.com/dDQo3G3aIT — FCRF 🇨🇷 (@fedefutbolcrc) November 14, 2025

GUATEMALA VS PANAMÁ - Alineación Luis Tena