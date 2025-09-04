En Venezuela, reconocen que su clasificación al Mundial de 2026 es “bastante complicada”; aún sueñan con “dar la sorpresa”

Este día comienza la penúltima jornada de las eliminatorias de la Conmebol, la cual podría ser definitiva para las seis selecciones que todavía tienen esperanzas de acompañar a Argentina, Ecuador y Brasil en el Mundial.

Venezuela podría dejar de ser el único país de Sudamérica que no ha participado en la justa mundialista. La Vinotinto se ubica en la séptima posición, lo que lo mandaría al repechaje intercontinental. Hoy visita a la Albiceleste y el próximo martes recibe a Colombia.

El entrenador venezolano Iván Guerra considera que el panorama luce “bastante complicado”, aunque espera que los comandados por Fernando Batista puedan sorprender... “Me muero por que la selección vaya a un Mundial, pero para ser realista, tengo mis dudas sobre eso de que tenemos un puesto seguro en el repechaje. Tenemos la oportunidad en nuestras manos, pero cerrar con tanta necesidad es un riesgo grande”, declaró para EL UNIVERSAL Deportes.

El entrenador piensa que Venezuela cuenta con la plantilla “más económica” del área, a la que califica como “la confederación más jodida del mundo”, por lo que ganarse un boleto para la Copa del Mundo no “será sencillo”.