Mérida.— En septiembre de 2024, la tenista estadounidense Emma Navarro vivió uno de los momentos más destacados de su joven carrera, al alcanzar las semifinales en el US Open.

Con entonces 22 años de edad y en pleno ascenso, Navarro sorprendió al derrotar a jugadoras como Coco Gauff (cuarta ronda) y remontar dramáticamente contra Paula Badosa (cuartos de final).

Llegó a semis como una de las revelaciones del torneo, pero cayó ante la poderosa Aryna Sabalenka.

A pesar de estar cerca de la final y acariciar el título de un torneo del Grand Slam, Navarro reconoció que su nivel aún no estaba al punto de sentirse con derecho a reclamar la corona mayor, e incluso hoy afirma que —si al término de su carrera no lograra ese objetivo— sería algo que no le quitaría el sueño, pero sí “sería un logro increíble”.

“No me siento como si hubiera perdido el título de Grand Slam. No creo que hasta ahora haya jugado en un nivel tan alto como para ganar el Grand Slam. Definitivamente, sería un logro increíble, pero tengo mucho trabajo por hacer para llegar allí, y estoy trabajando muy duro para darme esa oportunidad”, mencionó a EL UNIVERSAL Deportes la ganadora del Mérida WTA 500 en 2025, quien lo toma con calma.